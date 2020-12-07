Spor camiasını yasa boğdu

Yozgat Spor camiasını yasa boğan Seyfi’nin cenazesi önceki gün Sarı Topraklık mezarlığında defnedildi. Yozgat Köyhizmetlerispor ve Yozgat İl Özel İdarespor’da yöneticilik yapan, yıllarını Yozgat Amatör Futboluna adayan Mehmet Seyfi bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kansere yenik düşen Seyfi tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Biz de İleri gazetesi olarak Mehmet Seyfi’ye Allah’tan rahmet kederli ailesine ise baş sağlıyı diliyoruz.