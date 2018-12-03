Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96512
ALTIN
204.392
DOLAR
5.1602
STERLİN
6.5973
EURO
5.8632

Spor camiası oy kullandı

YOZGAT AYÇ Okulları tarafından düzenlenen ‘Yılın En’leri’ çalışması için spor camiası da oy kullandı.

Spor camiası oy kullandı

YOZGAT AYÇ Okulları tarafından düzenlenen ‘Yılın En’leri’ çalışması için spor camiası da oy kullandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
33 Okunma
Spor camiası oy kullandı

Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, öğrencileriyle birlikte Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Yozgat Bozokspor Hentbol takımı ve futbol hakemlerinin antrenmanlarını ziyaret etti. Hakem adayları ve hentbol takımının sporcuları salon içerisinde konuşlandırılan sandığa belirledikleri ‘yılın en’leri’ için oy kullandı. Okul Müdürü Yaşar, öğrencilerin faklı alanlarda bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak, sorumluluk almalarına yardımcı olmak ve topumda bir birey olarak kendilerini gösterebilecekleri bir ortam amaçladıklarını anlattı. Yaşar, "1 Aralık itibarı ile oy kullanımı başladı. Öğrenci gruplarımız kurumlarımızı ziyaret ederek oy kullanımını artırıyor'' dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zübeyde Hanım, rakipsiz
Zübeyde Hanım, rakipsiz
Yozgat ligde tutundu
Yozgat ligde tutundu
Okul Bahçelerine Spor Tesisi
Okul Bahçelerine Spor Tesisi
TURHAL ALKIŞLARLA
TURHAL ALKIŞLARLA
Tribünler Böyle inledi
Tribünler Böyle inledi
Kızlar zorlanmadı
Kızlar zorlanmadı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim