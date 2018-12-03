Spor camiası oy kullandı

Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, öğrencileriyle birlikte Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Yozgat Bozokspor Hentbol takımı ve futbol hakemlerinin antrenmanlarını ziyaret etti. Hakem adayları ve hentbol takımının sporcuları salon içerisinde konuşlandırılan sandığa belirledikleri ‘yılın en’leri’ için oy kullandı. Okul Müdürü Yaşar, öğrencilerin faklı alanlarda bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak, sorumluluk almalarına yardımcı olmak ve topumda bir birey olarak kendilerini gösterebilecekleri bir ortam amaçladıklarını anlattı. Yaşar, "1 Aralık itibarı ile oy kullanımı başladı. Öğrenci gruplarımız kurumlarımızı ziyaret ederek oy kullanımını artırıyor'' dedi.