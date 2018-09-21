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Spor bilimleri inşaatı başladı

BOZOK Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi inşaatına başlanıldığı bildirildi.

Spor bilimleri inşaatı başladı

BOZOK Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi inşaatına başlanıldığı bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Spor bilimleri inşaatı başladı

Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, Türkiye’nin en büyük yatırımlı ve donanımlı Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi İnşaatının başladığını duyurdu. Gümüşdağ, ‘’Yozgat’a büyük katkı sağlayacak olan Spor Bilimleri Fakültesi İnşaatının başlamasında desteğini sonsuz veren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e, yönetimimize ve daha önce çalışmaktan hep onur duyduğum Kalkınma Bakanlığı’na (DPT) teşekkür ederiz’’ dedi.

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