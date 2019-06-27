Sözler yine unutuldu

Birçok spor dalında adından söz ettiren Yozgat için verilen sözlere yönelik bir adımın atılmamış olması dikkat çekiyor. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor’a verilen salon sözü unutuldu. Yozgat’ı salon sporlarında başarı ile temsil eden ve güçlü takımların arasından sıyrılarak hentbol liginde şampiyon olarak Süper Lige yükselme başarısı gösteren Bozokspor’u alkışlayanlar sessizliğe büründü. Hiçbir destek ve katkı almadan inanmışlığını parkelere yansıtarak Yozgat adına önemli bir başarıya imza atan Bozokspor için verilen sözlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Her şey iyi giderken, ortaya çıkıp fotoğraf karelerinde görüntü verenlerin bugün sessizliği tepki çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatına rağmen Yozgat’ta bir adım atılmamış olması da spora, sporcuya ve spor kulüplerine verilen bir değeri yansıtıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şampiyon takımı Ankara’daki kabulünde sporda elde edilen başarıların Yozgat'taki diğer alanlara da örnek teşkil edeceğini dile getirerek, "Spor alanında önemli bir örneksiniz. Yozgat'a 'inanırsanız yaparsınız' mesajını verdiniz. Böyle bir başarıyla imkansızlık diye bir bahanenin arkasına saklanılmaması gerektiğini ortaya çıkardınız. İlin topyekun kalkınmasını sağlayacak dinamoyu harekete geçirdiniz. Yozgat iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerinin sizi takip etmesi lazım. Biz de elimizden gelen desteği size vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Rasim Kayhan Spor Salonu’nun bir protokol ile Yozgat Bozokspor kulübüne devri gündeme gelmesine karşın, aylardır bir sonuç alınmamış olması da oldukça dikkat çekiyor.