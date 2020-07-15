Sosyal mesafeli Kick-Boks antrenmanı

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Covit-19 salgını sonrasında kapatılan Spor Salonlarının normalleşme süreci ile birlikte tekrardan sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla açıldığını hatırlattı. Spor Salonlarının sadece lisanslı sporculara hizmet vermeye başlamasının ardından hemen sporcularını toplayarak antrenmanlara başladıklarını söyleyen Zararsız, ‘’Covit-19 tedbirleri kapsamında birçok müsabaka ertelenirken, spor salonları da kapatılmıştı. Biz de bu süreçte sporcularımızın ev de çalışmalarını istedik. Verdiğimiz antrenman programı ile sporcularımız evlerinde çalışarak formada kalmaya çalıştılar. Normalleşe süreci ile birlikte tekrar spor salonları lisanslı sporcuların çalışmalarına açılmasıyla birlikte biz de sporcularımızı toplayarak antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Yeni sezonda yine ertelenmeler olmaz ise müsabakalara en iyi şekilde hazırlanarak şampiyonlukları Yozgat’a getirmek istiyoruz’’ dedi.