Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117741
ALTIN
399.369
DOLAR
6.8565
STERLİN
8.6171
EURO
7.8136

Sosyal mesafeli Kick-Boks antrenmanı

YOZGAT’ı temsilen katıldıkları birçok turnuvada başarı elde ederek Yozgat’ın gururu olan Kick-Bokcüler Rıza Kayaalp Spor Salon’unda sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:20
Sosyal mesafeli Kick-Boks antrenmanı

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Covit-19 salgını sonrasında kapatılan Spor Salonlarının normalleşme süreci ile birlikte tekrardan sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla açıldığını hatırlattı. Spor Salonlarının sadece lisanslı sporculara hizmet vermeye başlamasının ardından hemen sporcularını toplayarak antrenmanlara başladıklarını söyleyen Zararsız, ‘’Covit-19 tedbirleri kapsamında birçok müsabaka ertelenirken, spor salonları da kapatılmıştı. Biz de bu süreçte sporcularımızın ev de çalışmalarını istedik. Verdiğimiz antrenman programı ile sporcularımız evlerinde çalışarak formada kalmaya çalıştılar. Normalleşe süreci ile birlikte tekrar spor salonları lisanslı sporcuların çalışmalarına açılmasıyla birlikte biz de sporcularımızı toplayarak antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Yeni sezonda yine ertelenmeler olmaz ise müsabakalara en iyi şekilde hazırlanarak şampiyonlukları Yozgat’a getirmek istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Mesafeli Kick-Boks Antrenmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakemlerden vize alınmayacak
Hakemlerden vize alınmayacak
Yeni sezon formaları satışta
Yeni sezon formaları satışta
Polat ziyaret etti
Polat ziyaret etti
Masterler sezonu açtı
Masterler sezonu açtı
Testten geçirildiler
Testten geçirildiler
Sorgun bugün başlıyor
Sorgun bugün başlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim