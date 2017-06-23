Sorunlar çözüm bekliyor

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, 30 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulda tekrar aday olduğunu söyledi. Yozgat’ta göreve geldikleri günden bu yana sporun gelişmesine yönelik programlar yaptıklarını dile getiren Bektaş, ortaya çıkan ayrışmaları ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Spordaki sorunların ancak birlik ve beraberlik içerisinde çözüleceğini aktaran Bektaş, “Sportif müsabakalarda ‘önce kardeşiz sonra rakibiz’ sloganını öne çıkardık. Spor sahalarında istenmeyen görüntülerin önüne geçmeye çalıştık. Yeni dönemde de farklı projeler hazırlayıp sporun gelişmesi ve sorunların çözümüne yol bulacağız” dedi.

Yozgat’ta amatör spor kulüplerinin mali sıkıntı içerisinde olduklarının altını çizen Bektaş, kulüpleri malzeme desteklerinin İl Özel İdaresi tarafından sağlandığını kaydetti. Bektaş, “Yozgat, spor merkezi olabilecek potansiyel ve kaynaklara sahip. İmkanlarımız oldukça yüksek. Bunun değerlendirilmesi ve Yozgat’a yararlı hale getirilmesi için ortam çalışma yapmamız gerekiyor. ASKF olarak başlatmış olduğumuz çalışmalar, proje ve programlar aralıksız devam edecek. Valilik, Belediye, üniversite, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile biraraya gelerek Yozgat’ın spor alanında güçlenmesi için çalışacağız” diye konuştu.

Yozgat’ın futbolun yanı sıra diğer branşlarda da temsil edilmesini arzu ettiklerini aktaran Bektaş, hentbol, basketbol ve voleybol gibi takım oyunlarının yanı sıra ferdi sporların desteklenmesi için çalışma yapacaklarını vurguladı.

Yozgat’ta grup müsabakalarının düzenlenmesine öncülük ettiklerini ifade eden Bektaş, bu tür organizasyonların Yozgat’ın tanıtım ve reklamının yanı sıra temel ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı verdiğini belirtti.

ASKF seçimlerinin demokratik bir hava içerisinde gerçekleşeceğine vurgu yapan Bektaş, kongrenin birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olacağını söyledi.

