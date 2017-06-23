Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Sorunlar çözüm bekliyor

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta sporun gelişmesi ve sorunların çözümü için herkesin üzerine düşün görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Sorunlar çözüm bekliyor

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta sporun gelişmesi ve sorunların çözümü için herkesin üzerine düşün görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:02
120 Okunma
Sorunlar çözüm bekliyor

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, 30 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulda tekrar aday olduğunu söyledi. Yozgat’ta göreve geldikleri günden bu yana sporun gelişmesine yönelik programlar yaptıklarını dile getiren Bektaş, ortaya çıkan ayrışmaları ortadan kaldırdıklarını ifade etti.
Spordaki sorunların ancak birlik ve beraberlik içerisinde çözüleceğini aktaran Bektaş, “Sportif müsabakalarda ‘önce kardeşiz sonra rakibiz’ sloganını öne çıkardık. Spor sahalarında istenmeyen görüntülerin önüne geçmeye çalıştık. Yeni dönemde de farklı projeler hazırlayıp sporun gelişmesi ve sorunların çözümüne yol bulacağız” dedi.
Yozgat’ta amatör spor kulüplerinin mali sıkıntı içerisinde olduklarının altını çizen Bektaş, kulüpleri malzeme desteklerinin İl Özel İdaresi tarafından sağlandığını kaydetti. Bektaş, “Yozgat, spor merkezi olabilecek potansiyel ve kaynaklara sahip. İmkanlarımız oldukça yüksek. Bunun değerlendirilmesi ve Yozgat’a yararlı hale getirilmesi için ortam çalışma yapmamız gerekiyor. ASKF olarak başlatmış olduğumuz çalışmalar, proje ve programlar aralıksız devam edecek. Valilik, Belediye, üniversite, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile biraraya gelerek Yozgat’ın spor alanında güçlenmesi için çalışacağız” diye konuştu.
Yozgat’ın futbolun yanı sıra diğer branşlarda da temsil edilmesini arzu ettiklerini aktaran Bektaş, hentbol, basketbol ve voleybol gibi takım oyunlarının yanı sıra ferdi sporların desteklenmesi için çalışma yapacaklarını vurguladı.
Yozgat’ta grup müsabakalarının düzenlenmesine öncülük ettiklerini ifade eden Bektaş, bu tür organizasyonların Yozgat’ın tanıtım ve reklamının yanı sıra temel ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı verdiğini belirtti.
ASKF seçimlerinin demokratik bir hava içerisinde gerçekleşeceğine vurgu yapan Bektaş, kongrenin birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olacağını söyledi. 
 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleriIleri GazetesiAskfAskf YozgatAmatör Spor KulüpleriHakan BektaşFutbol
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor için seferberlik!
Yozgatspor için seferberlik!
Sayı her geçen gün artıyor
Sayı her geçen gün artıyor
Yıllar sonra ilk defa
Yıllar sonra ilk defa
Son müracaat 14 Temmuz
Son müracaat 14 Temmuz
Şampiyonluk için gidiyorlar
Şampiyonluk için gidiyorlar
Bektaş güven tazeledi
Bektaş güven tazeledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim