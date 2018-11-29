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YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, görevinin başında olduğunu, Mart ayının sonunda yeni seçilecek Belediye Başkanına takımı devredebilecekleri gibi, kendilerinin de sezon sonuna kadar görevi sürdürebileceklerini söyledi.

SORUN YOK!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, görevinin başında olduğunu, Mart ayının sonunda yeni seçilecek Belediye Başkanına takımı devredebilecekleri gibi, kendilerinin de sezon sonuna kadar görevi sürdürebileceklerini söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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SORUN YOK!

Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, kırmızı siyahlı ekibin bu sezon önemli bir avantaj yakaladığını, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen bir takıma tüm siyasilerin sakip çıkacağına inandığını kaydetti. Başkan Arslan, ''Taraftarlarımızın endişe etmesine gerek yok. Mart ayı sonuna kadar görevimizin başındayım. Yozgat Belediye Başkanlığı görevim sona erdikten sonra yeni seçilecek başkana görevimizle birlikte, Yozgatspor'u da devredebiliriz. Veya kendilerinin isteği doğrultusunda görevi sezon sonuna kadar devam ettirir, sonrasında da bırakabiliriz. Yozgatspor'da her durumda da bir yönetim boşluğu yaşanabileceği ihtimalini görmüyorum. Yozgatspor'un yakaladığı bu başarılı çıkışını sürdürmesi noktasında bizlerde, diğer siyasi partilerde, adaylarda, seçilecek başkan da elinden geleni mutlaka yapacaktır'' diye konuştu. 

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