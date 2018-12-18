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Sorun aynı

YOZGAT’ta oynan Hentbol Erkekler Birinci Lig müsabakasında da, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig müsabakasında da file sorunu yaşandı

Sorun aynı

YOZGAT’ta oynan Hentbol Erkekler Birinci Lig müsabakasında da, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig müsabakasında da file sorunu yaşandı

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Sorun aynı

Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un Bahçeşehir Belediyespor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynadığı müsabaka öncesinde kale filelerinin yırtık olması nedeniyle salon görevlileri tarafından fileler tamir edilmeye çalışıldı. İki hafta önce aynı salonda Bayanlar İkinci Lig’inde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Pertek Belediyespor müsabakasında da kale filelerinde sıkıntı yaşanmıştı. Önceki gün Bozok Stadında Yozgatspor ile Altınordu Belediyespor ile oynanan müsabakada da kale filesinin yırtık olduğu tespit edildi. Önce müsabaka yardımcı hakemi tarafından düzeltilmeye çalışılan kale filesi, daha sonra müsabakanın saha komiseri tarafından iple bağlanarak file düzeltilebildi.

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