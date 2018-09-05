Sorgun’un rakipleri belli oldu

Dört grup halinde gerçekleştirilecek olan Bölgesel Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde B Grubunda yer alan Yozgat temsilcisinin rakipleri ise Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlikspor, Samsun Kuzeyyıldızı Engeliler Gençlikspor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Samsun Bedensel Engelliler, Melikgazi Belediyespor, Kocaeli Başişkelespor oldu. Ligin başlama tarihi yapılan fikstür değişiklikleri sonrasında federasyon tarafından belirlenecek.

