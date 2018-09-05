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Sorgun’un rakipleri belli oldu

BÖLGESEL Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü’nün rakipleri belli oldu.

Sorgun’un rakipleri belli oldu

BÖLGESEL Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü’nün rakipleri belli oldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgun’un rakipleri belli oldu

Dört grup halinde gerçekleştirilecek olan Bölgesel Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde B Grubunda yer alan Yozgat temsilcisinin rakipleri ise Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlikspor, Samsun Kuzeyyıldızı Engeliler Gençlikspor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Samsun Bedensel Engelliler, Melikgazi Belediyespor, Kocaeli Başişkelespor oldu. Ligin başlama tarihi yapılan fikstür değişiklikleri sonrasında federasyon tarafından belirlenecek. 
 

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