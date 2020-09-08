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Sorgun’un lig maçları da ertelendi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor’un Türkiye Kupası müsabakalarından sonra ligde oynayacağı ilk iki müsabakada ertelendi.

08 Eylül 2020 Salı 00:45
Sorgun’un lig maçları da ertelendi

Türkiye kupası müsabakaları öncesinde yapılan Covit-19 testi sonrasında Sorgun Belediyespor’un 7 oyuncusunda korona virüsüne rastlanmıştı. Sorgun Belediyesporlu oyunculara Covit-19 teşhisi konulmasının ardından Türkiye Kupası oynayacağı müsabakalar ileriki bir tarihe ertelenmişti. 7 oyuncu ile lig hazırlıklarına yönelen sarı siyahlı ekibin ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe ve ikinci haftada konuk edeceği Tokat Belediye Plevnespor müsabakalarının ertelendiği bildirildi. 

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