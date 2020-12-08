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Sorgun’un konuğu İnegöl

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün saat 16.00’da Sorgun Spor Salon’unda İnegöl Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

08 Aralık 2020 Salı 00:20
Sorgun’un konuğu İnegöl

Güçlü rakibini yenerek Spor Toto karşısında kaybettiği müsabakayı telafi etmek isteyen sarı siyahlı ekip, dün İnegöl Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. Ligde yoğun bir maç tempolarının bulunduğunu söyleyen Aksoy, Spor Toto ile oynadıkları müsabaka sonrasında takımının dinlenmeden İnegöl Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladığını hatırlattı. Bugün konuk edecekleri Bursa temsilcisi ile oynayacakları müsabakayı kazanmak istediklerini vurgulayan Aksoy, güçlü rakiplerini yenerek puan cetvelinde de üst sıralara tırmanmak istediklerini sözlerine ekledi. 

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Sorgun’un Konuğu İnegöl
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