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Sorgun’un konuğu Altekma

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Sorgun Spor Salonu'nda saat 16.00’da Altekma takımı ile karşı karşıya gelecek.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:40
Sorgun’un konuğu Altekma

Ligin ilk devresinde deplasmanda güçlü rakibini mağlup etmeyi başaran sarı siyahlı ekip bugün rakibine rövanşı vermek istemiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün ligin güçlü ekiplerinden Altekma takımı ile Sorgun’da karşı karşıya geleceklerini söyledi. Güçlü rakibi karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Aksoy, ‘’Ligin ilk devresinde deplasmanda Altekma takımını 3-2 mağlup etmesini başarmıştık. Bugün ise rakibimize rövanşı vermeyi düşünmüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak Altekma karşısında iyi bir oyun ile sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancımız tam. Ligde oynadığımız son üç müsabakayı kazanmayı başardık. Bugün ise Altekma takımını yenerek galibiyet serisine devam edeceğiz’’ dedi.

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