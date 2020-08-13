Sorgun’un ilk hafta rakibi Fenerbahçe

13 Eylül Pazar günü başlayacak olan Ligin ilk haftasında Sorgun Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci haftasında Tokat temsilcisini konuk edecek olan sarı siyahlı ekip, Ligin 9’uncu haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.



İŞTE SORGUN BELEDİYESPOR'UN FİKSTÜRÜ



1. Hafta: Fenerbahçe-Sorgun Bld

2. Hafta: Sorgun-Tokat Belediye

3. Hafta: İstanbul BŞB-Sorgun Bld.

4. Hafta: Sorgun Bld.- Spor Toto

5. Hafta: İnegöl-Sorgun Bld.

6. Hafta: Sorgun- Halkbank

7. Hafta: Arkas Spor-Sorgun Bld.

8. Hafta: Sorgun Bld.-Haliliye Bld.

9. Hafta: Galatasaray-Sorgun Bld.

10. Hafta: Sorgun- Afyon Bld.

11. Hafta: Ziraat Bankası-Sorgun

12. Hafta: Sorgun Bld. Solhan Spor

13. Hafta: Bursa BŞB-Sorgun Bld.

14. Hafta: Sorgun Bld.-Arhavi

15. Hafta: Sorgun Bld.-Altekma