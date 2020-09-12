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Sorgun’un hedefi üst sıralar

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, hedefini üst sıralar olarak belirledi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:34
Sorgun’un hedefi üst sıralar

 Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı siyahlı ekip, önümüzdeki hafta içerisinde karantina altında bulunan oyuncularının da katılmasının ardından çalışma temposunu arttıracak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine karşılık takımda bulunan oyuncuların yarısında Covit-19 virüsüne rastlanılması ile birlikte bütün planların alt üst olduğunu söyledi. Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Aksoy, ‘’Önce kupa müsabakalarımız ardından da ligde oynayacağımız ilk iki müsabaka ertelendi. Şuanda takımımızda karantina altında bulunan oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Tam kadro ile çalışmalarımızı tempo arttırarak sürdüreceğiz. Bu sene çok iyi bir takım oluşturduk. Yeni sezonda hedefimiz Sorgun Belediyespor’u üst sıralara taşımak ve Avrupa kupalarına gitmektir’’ dedi. 

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Sorgun’un Hedefi üst Sıralar
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