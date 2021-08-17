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Sorgun’un hedefi belli

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

17 Ağustos 2021 Salı 00:46
Sorgun’un hedefi belli

Sorgun Spor Salon’unda çalışan sarı siyahlı ekip, iyi bir kamp dönemi geçirip lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, bu sezon Antrenör Bahadır Aksoy’un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini ve büyük oranda Aksoy’un istediği oyuncuları takıma kattıklarını söyledi. Takımının yeni sezon hazırlıklarına Sorgun’da devam ettiğini dile getiren Gül, ‘’Yeni sezonda hedefimizi Avrupa olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda da çok çalışıp lige iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya kadar hazırlıklarımızı sürdürüp ligin ilk haftasında da güçlü rakibimizi yenerek iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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