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SORGUN’UN HAKEM iSYANI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarını hakemlerin yanlı yönetimine bağladı.

SORGUN’UN HAKEM iSYANI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarını hakemlerin yanlı yönetimine bağladı.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
SORGUN’UN HAKEM iSYANI

Sorgun Belediyespor Facebook hesabından yapılan paylaşımda, İskenderinspor karşısında alınan 1 puanın hakeme rağmen alınmış bir puan olduğunu ileri sürdüler. Sorgun Belediyespor’un attığı golün nizami olmasına karşılık yan hakem tarafından ofsayt gerekçesi ile iptal edildiğini belirtilen açıklamada, ayrıca konuk ekip İskenderunspor’un attığı golünün ise ofsayt olmasına karşılık aynı yan hakem tarafından verilmediği ileri sürüldü. Sorgun Belediyespor takımının iyi bir takım olduğu ve bütün müsabakalarında da istekli ve hırslı bir oyun ortaya koyarak kazanmak için elinden geleni yaptığının belirtildiği açıklamada, Sorgun Belediyespor’un puan kayıplarının en büyük nedeninin ise hakem hataları olduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
SORGUN’UN HAKEM ISYANI
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