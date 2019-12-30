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Sorgun’un geleceği sağlam

BÖLGESEL Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, altyapıya yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Sorgun’un geleceği sağlam

BÖLGESEL Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, altyapıya yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Sorgun’un geleceği sağlam

Altyapıdan yeni isimleri yetiştirerek, geleceğini garanti altına almak isteyen sarı siyahlıların Altyapı Yaş Grupları çalışmalarını sürdürüyor. 50 kişiye çalışmalarını sürdüren Altyapı takımı, daha fazla genci bünyesine dahil etmek için çalışıyor. Altyapı çalışmalarını sürdüren sarı siyahlıların antrenmanlarını ziyaret eden Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, minikleri tebrik edip, başarı diledi.  Başkan Ekinci, Sorgun'dan yetişecek gençlerin hem futbol hem de voleybol takımlarında yer almasını, iskeletin Sorgunlu gençlerden oluşmasını istediklerini söyledi. O nedenle atyapının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Ekinci, geleceğin sporcularının yetişmesi konusunda gerekli desteği verdiklerini, çalışmaları da yakından takip etmeye devam ettiklerinin altını çizdi, gençlere güvendiğini sözlerine ekledi. 

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Sorgun’un Geleceği Sağlam
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