Sorgun’un galibiyet sevinci

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, son haftalarda takımının istemedikleri sonuçlar aldığını bu kötü gidişata dur demek için Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynadıkları müsabakanın önemli olduğunu söyledi. Bu müsabakayı kazanarak kötü gidişata dur diyeceklerine müsabaka öncesinde inandıklarını dile getiren Arslan, ‘’Konuk ettiğimiz Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynadığımız müsabakayı kazandık ve çok mutluyuz. Son haflarda yaşadığımız puan kayıplarını bir nebze olsun telafi etmeyi başardığımızı düşünüyorum. Takımım güçlü rakibimiz karşısında çok iyi mücadele etti ve haklı bir galibiyet aldık. Artık bu müsabaka geride kaldı. Bu hafta sonu deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına bugün başlayacağız. Ligin son sırasında olan rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.