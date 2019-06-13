Sorgun’un formaları hazır

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yeni sezonda giyecekleri formaların geldiğini söyledi. Kendilerine forma konusunda yardımcı olarak Emeği geçen Sorgun Türk Kızılay Şubesi Başkanı Ali Ateşer ve Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç yöneticilerine teşekkür eden Altınkuyu, ‘’Yeni sezon öncesinde ilk desteğimizi aldık. İlk defa mücadele edeceğimiz Üçüncü Lig’de başarılı olabilmek için iyi bir ekip oluşturmak istiyoruz. Ancak bunun için gerekli desteklere ihtiyacımız var. Sağ olsunlar Sorgun Türk Kızılayı Şubesi tarafından bir forma desteğinde bulunuldu. Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ile daha önce görüşmeler yaptık ve yeni sezon öncesinde bize destek olacaklarını söylediler. Takımımıza destek olunması durumunda yeni sezonda Yozgat’a yakışır, şampiyonluğa oynayacak bir ekip ile mücadele edip takımımızın bir üst lige taşıyacağımıza da inanıyoruz’’ dedi.