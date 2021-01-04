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Sorgun’un çıkışı sürecek

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'un başantrenörü Bahadır Aksoy, deplasmanda karşılaşacakları Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:29
Sorgun’un çıkışı sürecek

Aksoy, yeni yıl nedeniyle verilen 4 gün iznin ardından bugün antrenmanlara başlayacaklarını belirtti. Ligde 3'ü erteleme olmak üzere 10 maçları kaldığını aktaran Aksoy, "Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası ve Halkbank ile ilk yarıda oynamamız gereken maçlarımız ertelenmişti. Haftaya pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Son iki hafta kazandığımız maçlarla çıkış yakaladık. Deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Aksoy, oyuncuların form durumunun Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenecek seviyede olduğunu vurguladı.

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Sorgun’un çıkışı Sürecek
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