Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116856
ALTIN
160.984
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2433
EURO
4.6154

Sorgun’un altyapısı sağlam

SORGUN Belediyespor Voleybol takımının altyapı takımları, katıldıkları turnuvadan başarı ile çıkarak, Türkiye Şampiyonası eleme müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

Sorgun’un altyapısı sağlam

SORGUN Belediyespor Voleybol takımının altyapı takımları, katıldıkları turnuvadan başarı ile çıkarak, Türkiye Şampiyonası eleme müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Sorgun’un altyapısı sağlam

Sorgun Belediyespor bünyesindeki genç ve yıldız takımları, şampiyonluk turunu attı. Antrenör Soner Arslan, birlikte çalıştığı Antrenör arkadaşları Ünal Ünlü ve Alptekin Kuzan’ı başarılarından dolayı kutladı. Soner Arslan, ‘Geleceğimizin temanı olarak gördüğümüz altyapı takımlarımızın sporcuları gelecek yıllarda A takımımızın iskelet kadrosunu oluşturacaktır. Sorgun Belediyesi bünyesinde voleybolda ilimizin, ilçemizin adını başarıyla duyurmaya çalışıyoruz’ dedi.   

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti
Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti
Çalışmaya devam...
Çalışmaya devam...
Yeni transferler beğenildi
Yeni transferler beğenildi
Daha çok oynamak istiyorlar
Daha çok oynamak istiyorlar
Biz bir ekibiz
Biz bir ekibiz
Kaptana ilgi büyük
Kaptana ilgi büyük

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim