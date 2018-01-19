Sorgun’un altyapısı sağlam

Sorgun Belediyespor bünyesindeki genç ve yıldız takımları, şampiyonluk turunu attı. Antrenör Soner Arslan, birlikte çalıştığı Antrenör arkadaşları Ünal Ünlü ve Alptekin Kuzan’ı başarılarından dolayı kutladı. Soner Arslan, ‘Geleceğimizin temanı olarak gördüğümüz altyapı takımlarımızın sporcuları gelecek yıllarda A takımımızın iskelet kadrosunu oluşturacaktır. Sorgun Belediyesi bünyesinde voleybolda ilimizin, ilçemizin adını başarıyla duyurmaya çalışıyoruz’ dedi.