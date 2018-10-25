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Sorgun’un aklı Fındıklı’da

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fındıklıspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’un aklı Fındıklı’da

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fındıklıspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun’un aklı Fındıklı’da

Antrenör Ümit Terzi gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, deplasmanda güçlü rakibini yenerek zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı Fındıklı deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile karşılaşacaklarını hatırlatan Terzi, ‘’Sorgun Belediyespor olarak hedefimize emin adımlar ile ilerlemek istiyoruz. Bu nedenle de bütün müsabakalarımızı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık ve şuanda ligde ikinci sırada bulunuyoruz. Bu hafta Fındıklı deplasmanından da galibiyet ile dönüp zirve yarışımızı devam ettirmek amacındayız’’ dedi. 

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