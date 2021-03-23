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Sorgunlu Tekvandocunun başarısı

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda Sorgunlu tekvandocu İrem Akdoğan gümüş madalya ile döndü.

23 Mart 2021 Salı 00:21
Sorgunlu Tekvandocunun başarısı

Sorgun Belediyespor Tekvando Takımı antrenörü Ahmet Turan Dinçer, genç bayanlar 68 kilogramda yarışan Akdoğan'ın ilk dört maçını da kazanarak finallerde mücadele etme hakkı kazandığını söyledi. Akdoğan'ın finalde Ukraynalı rakibine az farkla yenilelerek gümüş madalya kazandığını belirten Dinçer, "Sporcumuz elde ettiği bu derece ile bize, Yozgat ve Sorgun'u başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşattı. Biz inanıyoruz ki sporcumuz daha nice şampiyonluklar yaşayacak ve yaşatacak." dedi. Akdoğan'ın böyle uluslararası bir turnuvada madalya almasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Dinçer, "Turnuva sonrası bizleri arayarak tebrik eden Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Sorgunlu Tekvandocunun Başarısı
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