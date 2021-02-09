Sorgun’dan rakiplerine gözdağı

Şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip Ziraat Bankasın karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve şampiyonluk mücadelesi veren rakibini 3-2 yenerek yeni bir çıkışında başlangıcını yaptı. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk setinde oyun hakimiyetini eline alan ve üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip Ziraat Bankası ilk seti 18-25 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci setinde toparlanan Sorgun Belediyespor bu sette başa baş bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun oynayan sarı siyahlı ekip, bu periyotun sonlarına doğru oyun hakimiyetini rakibine kaptırınca bu seti de 22-25 mağlup tamamladı. Üçüncü sette oyuna iyi başlayan taraf Sorgun Belediyespor oldu. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip ilk teknik molaya önde giden taraf oldu. Skoru bir ara 18-11’e kadar getiren Sorgun Belediyespor, rakibi karşısında üstünlüğü devam ettirdi ve bu seti 25-14 gibi farklı bir skor ile kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette iki takımda başa baş bir mücadele ortaya koydu. Bu setti ev sahibi Sorgun Belediyespor rakibi karşısında skoru 12-9’a kadar getirdi. Üstünlüğünü koruyan Sorgun Belediyespor dördüncü seti 25-19 kazanarak skora eşitliği getirdi. Müsabakanın son setinde de Sorgun Belediyespor’un üstünlüğü vardı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde sadece 3 mağlubiyeti bulunan Ziraat Bankası karşısında sor sette de iyi bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti 15-12 kazandı. Müsabakayı da 3-2 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından galibiyet ile yeni bir çıkış yakalarken, rakiplerine de oynadığı oyun ve aldığı skor ile gözdağı verdi. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Ozan Çağrı Sarıkaya, Gürhan Gül hakem ikilisi yönetirken, Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Hüseyin Koç, Burhan Zorluer (Ümit Demir, Mesut Akman, Pavel, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz), konuk Ziraat Bankkart takımında ise Van Garderen, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Emin Gök (Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken, İzzet Alp Akkuş, Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel) yer aldı.

AFYON MAÇINI TELAFİ ETTİK

Maç sonu bir açıklama yapan Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy, geçen hafta Afyon’da hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını ifade ederek “Ziraat Bankası maçını mutlaka kazanmak istiyorduk ve kazandık. Geçen hafta şanssız bir şekilde aldığımız yenilgiyi telafi ettik. Rakibimizin gücünü biliyorduk, ancak bizde çok iyi bir takım olduğumuzun bilinci ile maça çıkarak bu maçı kazandık. Biz inandığımız zaman ligdeki tüm takımları yenebilecek güce sahibiz. Şimdi lig başında koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilk sekiz için mücadelemize devam edeceğiz’’ dedi.

HALK BANK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan sarı siyahlı ekip yarın Halk Bank takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Ziraat Bankası ile oynadıkları müsabakada güçlü rakibini yendikten sonra izin kullanmayan sarı siyahlı oyuncular antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Halk Bank takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarının startını verdiler. Güçlü rakibini yenmek isteyen sarı siyahlı ekip, çıkışını devam ettirerek Play-Off hedefine emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.