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Sorgun’dan rahat galibiyet

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor Gümüşhane Telekomspor karşısında zorlanmadan rahat bir galibiyet aldı.

Sorgun’dan rahat galibiyet

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor Gümüşhane Telekomspor karşısında zorlanmadan rahat bir galibiyet aldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun’dan rahat galibiyet

Genç ağırlıklı bir kadro ile Gümüşhane deplasmanına çıkan Yozgat temsilcisi müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun sergilendi. Müsabakanın ilk setinde rakibinin çok fazla sayı üretmesine izin vermeyen Sorgun Belediyespor bu seti 25-4 önde tamamlandı. İkinci sette Antrenör Soner Arslan, daha çok alt yapıdan Gümüşhane’ye götürdüğü oyuncularına şans verdi. Bu sette de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sorgun Belediyespor, ikinci seti 25-14, üçüncü seti ise 25-13 kazanarak sahadan 3-0’lık galibiyet ile ayrıldı. Sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 29’a yükseltirken zirve yarışını da sürdürdü.

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