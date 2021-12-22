Sorgun’dan mutlusu yok

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Sorgun’a lider olarak gelen Ankara TKİspor’u mağlup ederek zirve yarışına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Altın değerindeki üç puanı hanelerine yazdırdıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Zirve yarışına devam edebilmemiz için mutlaka kazanmamız gereken bir müsabakaydı ve taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Ankara TKİspor ile oynadığımız müsabakayı kazanmasını bildik. İyi oynadığımız müsabakadan üç puan aldığımız için mutluyum. Bu sezon kendi sahamızda galibiyet sevinci yaşayamamıştık. Böyle anlamlı bir müsabakada kendi sahamızdaki ilk galibiyetimizi aldığımız içinde ayrıca mutluyum. Önümüzdeki hafta ligin ilk yarısının son haftası ve biz bu haftaya müsabaka oynamadan bay geçireceğiz. Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız ve hedefimiz olan grup birinciliğine de ulaşacağımıza inanıyorum’’ dedi.