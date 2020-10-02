Sorgun’dan mutlusu yok

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından çok güzel bir oyun ile lider Halkbank’ı mağlup ederek üç puan ile tanıştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Halkbank ile oynadıkları müsabakayı bir çıkış olarak gördüklerini ve bundan sonra yükselişlerinin galibiyetlerinin devamının geleceğini dile getiren Aksoy, ‘’Pazar günü Arkasspor ile oynamamız gereken müsabaka pandemi dolayısıyla ertelendi. Bu nedenle Halkbank karşısında üstün bir performans sergileyerek galip gelen oyuncularıma bir günlük izin verdim. Bugün tekrar toplanacağız ve Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağımız erteleme müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız. Üç haftadır sahada çok iyi mücadele etmemize karşılık istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyorduk. Artık şansızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum ve bundan sonra çıkışımızın süreceğine inanıyorum’’ dedi.