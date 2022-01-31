Sorgun’dan Federasyon’a tepki

Cumartesi günü Galatasaray ile oynadıkları müsabakanın normalde Cuma günü oynanacağını ancak Federasyon’un Galatasaray’ın menfaatlerini gözeterek müsabakayı bir gün sonrasına ertelemesinden dolayı tepkisini dile getirdi. Gül, yaptığı açıklamada, Efeler Ligi 17’inci haftasında Galatasaray ile oynadıkları ve daha önce 28 Ocak Cuma günü Saat: 15.00 olarak kendilerine tebliğ edilen tarih maçtan bir gün önce Federasyonun dayatmasıyla 29 Ocak tarihine ertelendiğini hatırlattı. Gerekçe olarak Galatasaray’ın Kızıltepe deplasmanından geç dönmüş olmasının gösterildiğini dile getiren Gül, ‘’Kulübümüz Cuma günü oynama noktasında ısrarcı olunca, TVF yetkilisinin cevabı: ‘’Arayın Galatasaray Kulübünü ikna edin, yoksa bizim yetkimiz var zaten erteleriz’’ şeklinde olmuştur. Resmen açıklanan ve taraflara tebliğ edilen bir maçın ertelenmesi için tarih değişikliği talep eden tarafın diğer tarafı arayıp ikna etmesi gerekirken, bu tam tersi uygulamanın kulübümüze teklif edilmemesinin mantığını anlamış değiliz. Kaldı ki bir hafta sonra oynayacağımız Ziraat Bankkart maçının tarih değişikliği ile ilgili görüşme tamamen iki kulüp arasında gerçekleşmiş ve biz onay yazısını federasyona göndermeden tarih değişikliği yapılmamıştır. Merak Ediyoruz! Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasında ki fark nedir? Galatasaray’ın deplasmandan geç dönmesi konusuna gelince; Sanki Galatasaray İstanbul’a 1 gün önce gelmişte Sorgun Belediyespor 1 haftadır İstanbul’da kamp mı yapmaktadır? Voleybol takımımız Galatasaray ile aynı gün aynı saate İstanbul’a gelmiştir. Üstelik Galatasaray Kulübü İstanbul’a uçak ile dönerken, voleybol takımımız karayolunu kullanarak 10 saatlik yolun ardından İstanbul’a varmıştır. Bu durumda Galatasaray kulübüne yapılmış bir haksızlık yoktur. Aksine tamda şartların eşitlendiği bir durum ortaya çıkmıştır. Kaldı ki voleybol takımımızın Galatasaray maçından 2 gün sonra Bingöl’de Bingöl Solhanspor ile erteleme müsabakası bulunmaktadır. Bingöl Solhan Spor ile oynayacağımız müsabakanın 3 gün sonrasında ilçemizde Ziraat Bankart’ı misafir edeceğiz. Galatasaray’ın maç programı konusunda bu kadar hassas olan federasyon yetkilileri Sorgun Belediyespor’a 6 günde ikisi deplasman olmak üzere 3 maç yaptırdıklarını farkında değiller mi? Bizce Değiller! Durumu voleybol camiasının takdirine arz ediyoruz’’ dedi.