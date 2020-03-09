Sorgun’dan buruk veda

Sorgun’da oynanan karşılaşmayı Burhan İlhan ve Fatih Yayla yönetti. Sorgun Belediyespor, Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır ile mücadele etti. Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul yedek soyundu. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim Başaran, Marshall, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson ile sahaya çıktı. Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç yedek bekledi. Sorgun Belediyespor ilek iki seti 25-16 ve 25-20 kazandı. Ev sahibi ekip daha sonraki setleri, 17-25, 18-25 ve 11-15 kaybedince sahadan 3-2 yenik ayrılıp, taraftarlarına bu sezon için veda etti.