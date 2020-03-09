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Sorgun’dan buruk veda

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, evindeki son maçında konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 yenildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:50
Sorgun’dan buruk veda

 Sorgun’da oynanan karşılaşmayı Burhan İlhan ve Fatih Yayla yönetti. Sorgun Belediyespor, Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır ile mücadele etti. Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul yedek soyundu. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim Başaran, Marshall, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson ile sahaya çıktı. Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç yedek bekledi. Sorgun Belediyespor ilek iki seti 25-16 ve 25-20 kazandı. Ev sahibi ekip daha sonraki setleri, 17-25, 18-25 ve 11-15 kaybedince sahadan 3-2 yenik ayrılıp, taraftarlarına bu sezon için veda etti. 

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Sorgun’dan Buruk Veda
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