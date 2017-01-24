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Sorgun’da Zinde Yorum Projesi

24 Ocak 2017 Salı 06:11
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İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nce yürütülmekte olan Zinde Yorum Projesi’nin tanıtımı Sorgun’da yapıldı.

Sorgun’da Zinde Yorum Projesi
Sorgun Mehmet Akif Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, Kulüp Başkanı Ahmet Turan Dinçer, Okul Müdürleri ve üyeler katıldı.
Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Turan Dinçer, Projenin amacının 7-18 yaş arası çocuk ve gençlerin sosyalleşmesini, spor yapmasını, eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasını sağlamak olduğunu dile getirerek “Proje kapsamında yapacağımız geziler, spor etkinlikleri, yarışmalar, seminer çalışmaları ve toplantılar ile amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. 62 bin 739 lira toplam bütçesi olan projemiz 31 Aralık’ta sona erecek. Projemiz kapsamında, Amasya, Çanakkale ve Nevşehir'e geziler düzenlenecek. Tekvando, bilek güreşi, satranç, masa tenisi, doğa yürüyüşü, yüzme gibi sporların yanı sıra, piknik, ağaç dikimi, konferans gibi birçok etkinliğe yer verilecek" dedi.
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