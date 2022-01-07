SORGUN’DA YOĞUN TEMPO

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ilk devresine iyi bir başlangıç yapmalarına karşılık inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerini söyledi. Ancak her şeye rağmen ligin ilk devresinde zirve yarışından kopmadıklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarımıza erken başladık ve yoğun bir şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan antrenmanlarımıza devam ederken bir yandan da transferler için yönetimimiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımıza direk katkı yapacağına inandığımız bazı oyuncular var ve bu oyuncular ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bazıları ile prensip anlaşmalarına vardık. Kesin anlaşmaya varıldığında bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Ligin ikinci yarısında aramıza katılacak olan yeni arkadaşlarımız ile takımımız çok daha güçlenecek ve Allah’ın izniyle grubu zirvede tamamlayacağız. Sorgun Belediyespor olarak bunu başaracak güce sahibiz. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarımız kapsamında Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor ile devre arasının ilk hazırlık müsabakasını oynadık. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin güçle ekiplerinden biri olan Sarıkaya Belediyespor karşısında oyuncularımız iyi mücadele ettiler ve rakibimizi 4-1 yenmeyi başardık. Devre arası hazırlıkları kapmasında ligin ikinci yarısı başlayana kadar birkaç tane daha hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz’’ dedi.