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Sorgun’da yoğun mesai

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Sorgun İlçe stadında yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:59
Sorgun’da yoğun mesai

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ikinci yarısı için hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Ligin ikinci yarısında hedefledikleri noktaya gelebilmeleri için çok çalıştıklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Devre arası kamp çalışmalarımız kapsamında iki tane hazırlık müsabakası oynama fırsatı bulduk. Oynadığımız bu hazırlık müsabakalarında takımının eksikliklerini görme şansı yakaladım. Ligin ikinci yarısı başlayana kadar bu eksiklikleri gidermek için yoğun bir şekilde çalışacağız. Devre arası kamp çalışmalarımız neticesinde haftanın belirli günleri kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparken, belirli günlerinde ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp sezon sonunda da grubumuzu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizmemize karşılık zirve yarışından kopmadık. Ligin ikinci yarısında da zirve yarışımızı devam ettirip birinci hedefimiz olan grup liderliğini elimize almak istiyoruz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 11.01.2022 18:00
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