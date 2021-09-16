Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
486.21
DOLAR
8.4347
STERLİN
11.7104
EURO
9.9836

Sorgun’da yoğun mesai

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor hem kupa hem de lig hazırlıklarını Sorgun Spor Salonu’ nda yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip 15 gün sonra başlayacak olan Kupa Voley müsabakalarında başarılı olmak istiyor.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:43
Sorgun’da yoğun mesai

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Sorgun’da gerçekleştirdikleri kamp dönemi boyunca iki kez hazırlık müsabakası oynadıklarını ve bu hazırlık müsabakalarında oyuncularının durumlarını görme fırsatı bulduğunu dile getiren Aksoy, yeni oluşturulmuş bir takım olmalarına karşılık oyuncularının uyum sorununu çabuk atlattığını belirtti. Şuanda 1-3 Haziran tarihlerin arasında oynanacak olan Türkiye Kupası Kupa Voley müsabakalarına hazırlandıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımlarının yer aldığı B gurubunda mücadele edeceğiz. Rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz ve birinci turu geçmek istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Ayrıca Kupa müsabakaları bizim için lige hazırlık mahiyeti de taşıyor. Ligin provasını Kupa Voley’de oynayacağımız müsabakalar ile yapacağız. Zaten kupa müsabakalarından bir hafta sonra da lig başlıyor. Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Lige de güzel bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Yoğun Mesai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyit Ali Ankasspor’da
Seyit Ali Ankasspor’da
Çalı Kapadokya ile el sıkıştı
Çalı Kapadokya ile el sıkıştı
Kalespor galibiyet ile döndü
Kalespor galibiyet ile döndü
Dostluk maçı
Dostluk maçı
Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor
Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor
Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu
Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim