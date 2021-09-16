Sorgun’da yoğun mesai

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Sorgun’da gerçekleştirdikleri kamp dönemi boyunca iki kez hazırlık müsabakası oynadıklarını ve bu hazırlık müsabakalarında oyuncularının durumlarını görme fırsatı bulduğunu dile getiren Aksoy, yeni oluşturulmuş bir takım olmalarına karşılık oyuncularının uyum sorununu çabuk atlattığını belirtti. Şuanda 1-3 Haziran tarihlerin arasında oynanacak olan Türkiye Kupası Kupa Voley müsabakalarına hazırlandıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımlarının yer aldığı B gurubunda mücadele edeceğiz. Rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz ve birinci turu geçmek istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Ayrıca Kupa müsabakaları bizim için lige hazırlık mahiyeti de taşıyor. Ligin provasını Kupa Voley’de oynayacağımız müsabakalar ile yapacağız. Zaten kupa müsabakalarından bir hafta sonra da lig başlıyor. Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Lige de güzel bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi.