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Sorgun’da yetenek taraması

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yapıldı.

Sorgun’da yetenek taraması

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yapıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Sorgun’da yetenek taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Sorgun ilçesinde İlköğretim Üçüncü Sınıf öğrencilerine yönelik Yetenek Taraması yapıldı. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler  eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler Gençlik ve Spor Bakanlığı veri havuzunda toplandıktan sonra yapılacak olan değerlendirmeler ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip o spor dalına yönlendirmeleri yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Yetenek Taraması
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