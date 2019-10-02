Sorgun’da Tüysüzspor hazırlıkları

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında çalışmalarına başlayan sarı siyahlı ekip, haftanın ilk antrenmanında yenileme çalışması yaptı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ilk iki haftasında aldıkları galibiyet ile iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. İki haftadır aldıkları galibiyet ile zirvenin ortağı olduklarını vurgulayan Arslan, ‘’Pazar günü Tüysüzspor’u konuk edeceğiz. Rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenip galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yaptık, geçtiğimiz haftada aldığımız galibiyet ile morallerimiz üst seviyeye çıktı. İyi bir ekibiz ve Sorgun Belediyespor galibiyet serisine Allah’ın izniyle devam edecek’’ dedi.