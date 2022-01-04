Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun’da Tokat hazırlıkları

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 8 Ocak Cumartesi günü Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

04 Ocak 2022 Salı 00:00
Sorgun’da Tokat hazırlıkları

Ligin ilk yarısında hedefine ulaşan sarı siyahlı ekip ikinci yarısında da ilk 8 takım arasına girerek Avrupa kupaları için Play-Off oynamak istiyor. Ligin ilk devresinin ilk haftasında Tokat Belediye Plevnespor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısında da güçlü rakibini rövanşı bırakmak istemiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Tokat Belediye Plevnespor ile zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Tokat temsilcisi karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Aksoy, ‘’8 Ocak tarihinde oynayacağımız müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılarak ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Ligin ilk devresini istediğimiz noktada bitirdik. Devre arasına girince oyuncularımıza dinlenmeleri için izin verdik. İzin süreleri bittikten sonra da ligin ikinci yarısı için hazırlıklarımıza yoğun bir şekilde başladık. Pazartesi gününden itibaren de Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakanın teknik ve taktik çalışmalarına başlayacağız. Bu sezen hedefimiz ilk 8 takım arasına kalarak Avrupa Kupalarına gitmek için Play-Off oynamak. Bunu de başaracak gücümüz var. Ligin ilk devresine çok iyi bir başlangıç yapıp üst üste galibiyetler almamıza rağmen daha sonra inişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. Ancak Ligin ikinci yarısında bu hatalarımızı tekrarlamayacağız ve sezon istediğimiz noktada tamamlayacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Tokat HazırlıklarıIlerigazetesiOcakSalı2022SporVoleybolAXA Sigorta Efeler LigiMücadeleLigSorgun BelediyesporTokat Belediye PlevnesporPlay-Off
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekvando da Sarıkaya farkı
Tekvando da Sarıkaya farkı
Türkiye kupası Yozgat’ta
Türkiye kupası Yozgat’ta
SERiYE DEVAM
SERiYE DEVAM
Sedef de izledi
Sedef de izledi
Amatörde ikinci devre başladı
Amatörde ikinci devre başladı
Guruplara hazırlanıyorlar
Guruplara hazırlanıyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim