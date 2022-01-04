Sorgun’da Tokat hazırlıkları

Ligin ilk yarısında hedefine ulaşan sarı siyahlı ekip ikinci yarısında da ilk 8 takım arasına girerek Avrupa kupaları için Play-Off oynamak istiyor. Ligin ilk devresinin ilk haftasında Tokat Belediye Plevnespor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısında da güçlü rakibini rövanşı bırakmak istemiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Tokat Belediye Plevnespor ile zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Tokat temsilcisi karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Aksoy, ‘’8 Ocak tarihinde oynayacağımız müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılarak ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Ligin ilk devresini istediğimiz noktada bitirdik. Devre arasına girince oyuncularımıza dinlenmeleri için izin verdik. İzin süreleri bittikten sonra da ligin ikinci yarısı için hazırlıklarımıza yoğun bir şekilde başladık. Pazartesi gününden itibaren de Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakanın teknik ve taktik çalışmalarına başlayacağız. Bu sezen hedefimiz ilk 8 takım arasına kalarak Avrupa Kupalarına gitmek için Play-Off oynamak. Bunu de başaracak gücümüz var. Ligin ilk devresine çok iyi bir başlangıç yapıp üst üste galibiyetler almamıza rağmen daha sonra inişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. Ancak Ligin ikinci yarısında bu hatalarımızı tekrarlamayacağız ve sezon istediğimiz noktada tamamlayacağız’’ dedi.