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Sorgun’da Terzi dönemi bitti

VOLEYBOL Birinci Ligi B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, Antrenör Ümit Terzi ile yollarını ayırdı.

Sorgun’da Terzi dönemi bitti

VOLEYBOL Birinci Ligi B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, Antrenör Ümit Terzi ile yollarını ayırdı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:40
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Sorgun’da Terzi dönemi bitti

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, geçen hafta sonu Yozgat’ta oynanan Erzurum Palandöken Belediyespor maçında alınan 3-0 yenilgi sonrasında, Antrenör Ümit Terzi ile yapılan görüşmede, karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğini ve takımdan ayrıldığını bildirdi. Vural, "Ümit hocamız ile sezonu kapatalım ve şampiyonluk yaşayalım ancak olmadı. İnsanların hayatında bazen böyle uyuşmazlıklar olabiliyor. Takımımız ile Ümit hocanın da kimyası uyuşmadı diyebiliriz. Kendisi de bunu görmüş olacak ki bize gelip ayrılmak istediğini söyledi, biz de isteğini olumlu karşıladık ve karşılıklı olarak anlaşmamızı feshettik. Kendisine takımımızın kurulmasından bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" dedi.
Takımın başına en kısa sürede yeni bir hoca getireceklerini ve bununla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Vural,  "Şu anda yeni hoca ile ilgili bazı görüşmelerimiz oluyor. Amacımız takımımızı en iyi yerlere getirecek, Efeler Ligi’ne çıkaracak bir hocayla yola devam etmektir. Bunun için de çalışmalara hemen başladık. En geç gelecek hafta içerisinde bu konuyu netleştireceğiz ve yeni hocamız takımın başında olacak" diye konuştu. 
 

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Sorgun’da Terzi Dönemi Bitti
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