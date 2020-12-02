Sorgun’da tekvando kursu

Tekvando Antrenörü Yunus Türk gözetiminde çalışan genç tekvandocular antrenman esnasında hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını yürütüyorlar. Gençlerin boş zamanlarını tekvando yaparak değerlendirdiği kursta bu sporu yaparak aynı zamanda Bedensel ve zihinsel yorgunluklara karşı dirençlerini arttırıyorlar. İnsan sağlığına bir çok faydaları bulunan tekvando branşı insanlarda daha enerjik bir organizma sağlarken, kilo almayı önler vücut yağını düşürür. Bedensel işlerde geç yorulmayı erken dinlenmeyi sağlarken, iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Vücutta kılcal damar sayısının artmasına neden olan Tekvando sporu aynı zamanda da kalp üzerinde olumlu etkilere yol açıyor.