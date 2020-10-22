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Sorgun’da tekvando kurslarına devam

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Tekvando kursları devam ediyor

22 Ekim 2020 Perşembe 00:56
Sorgun’da tekvando kurslarına devam

Sorgun Spor Salonu ve ilçe stadında antrenörler eşliğinde devam eden tekvando kursunda Covit-19 tedbirleri de gözetiliyor. Öğrencilerin ilgi gösterdiği tekvando kursunda sporcular kendilerini savunmayı öğrenirken sevdikleri bir sporu yaparak ta eğlenceli vakit geçiriyorlar. Tekvando sporunun faydalarının daha enerjik bir organizma sağladığı, bedensel ve zihinsel yorgunluklara karşı direnci arttırdığı belirtildi. Ayrıca kilo almayı önlediği, vücut yağını düşürdüğü, bedensel işlerde geç yorulmayı erken dinlenmeyi sağladığı, iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağdığı, vücutta kılcal damar sayısı artırdığı ve kalp üzerinde olumlu etkilere yol açtığı ifade edildi. 

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Sorgun’da Tekvando Kurslarına Devam
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