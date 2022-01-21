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Sorgun’da tek düşünce galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Altekma'yı ağırlayacak olan Sorgun Belediyespor, güçlü rakibini yenerek seriye devam etmek istiyor.

21 Ocak 2022 Cuma 00:47
Sorgun’da tek düşünce galibiyet

Yozgat temsilcisi, Başantrenör’ü Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda yaptığı antrenman ile Atkema takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamada bulunan Antrenör Aksoy, oynadıkları son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak seri yakaladıklarını ve Altekma maçında da bu çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti. Geçen hafta oynayacakları Bingöl Solhanspor maçının rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Aksoy, ‘’Yarın evimizde karşılaşacağımız rakibimiz Altekma, son haftalarda büyük çıkış yakaladı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Amacımız ligin ikinci yarısında en az 6-7 galibiyet alarak Play-Off maçlarına katılmak’’ dedi. 

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