Sorgun’da tek düşünce galibiyet

Yozgat temsilcisi, Başantrenör’ü Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda yaptığı antrenman ile Atkema takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamada bulunan Antrenör Aksoy, oynadıkları son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak seri yakaladıklarını ve Altekma maçında da bu çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti. Geçen hafta oynayacakları Bingöl Solhanspor maçının rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Aksoy, ‘’Yarın evimizde karşılaşacağımız rakibimiz Altekma, son haftalarda büyük çıkış yakaladı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Amacımız ligin ikinci yarısında en az 6-7 galibiyet alarak Play-Off maçlarına katılmak’’ dedi.