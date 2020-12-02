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Sorgun’da Spor Toto alarmı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Perşembe günü Ankara’da Spor Toto takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:39
Sorgun’da Spor Toto alarmı

Haftayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyeti ile tamamlayan sarı siyahlı ekip, deplasmanda güçlü rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor’un Antrenörü Bahadır Aksoy, Spor Toto takımı ile Perşembe günü Ankara’da karşı karşıya geleceklerini ve güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor  ile oynadıkları müsabakayı kazandıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’İstanbul temsilcisi karşısında oynadığımız oyunu Spor Toto takımı karşısında da oynarsak güçlü rakibimiz karşısında Sorgun’a galibiyet alarak döneriz. Hedefimiz bir seri yakalamak ve bu seriyi sezon sonuna kadar götürmek. Biz bu sene ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Şuanda ligde bir seri yakalarsak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene en azından Sorgun Belediyespor’un Avrupa kupalarında mücadele etmesini istiyoruz. Pandemi süreci elverdiği sürece bunun için çok çalışacağız ve hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi. 

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Sorgun’da Spor Toto Alarmı
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