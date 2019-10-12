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Sorgun’da son hazırlıklar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yapacağı ter idmanı ile tamamlayarak Nevşehir’e hareket edecek.

Sorgun’da son hazırlıklar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yapacağı ter idmanı ile tamamlayarak Nevşehir’e hareket edecek.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Sorgun’da son hazırlıklar

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, yarın Nevşehir temsilcisi Kapadokya Göremespor ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Hafta başından buyana bu müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek hem kendi sahamızda Tüğsüzspor karşısında kaybettiğimiz puanı telafi edeceğiz, hem de zirve yarışımızı devam ettirmek istiyoruz. Güçlü bir grupta mücadele ediyoruz ve bu grupta bütün takımlar birbirlerini yenebilecek düzeyde. Bizim için kolay maç yok. Hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Bu nedenle Kapadokya Göremespor karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyarak zorlu deplasmanda puanlarla döneceğimize inanıyoruz’’ dedi.

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Sorgun’da Son Hazırlıklar
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