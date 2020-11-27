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Sorgun’da son hazırlıklar

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

27 Kasım 2020 Cuma 00:19
Sorgun’da son hazırlıklar

 Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek sor iki müsabakada aldığı mağlubiyetleri telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yarın ligin güçlü ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Sorgun’da karış karşıya geleceklerini söyledi. Son iki müsabakalarını kaybettiklerini ve artık maç kaybetme lükslerinin bulunmadığını vurgulayan Aksoy, ‘’Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak, son iki müsabakada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz’’ dedi. Kendilerinin çok iyi bir takım olduklarını ancak bu sezon şansızlıkların bir türlü yakalarını bırakmadığını ve bu nedenle de ligde inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerine vurgu yapan Aksoy, artık kötü günlerin geride kaldığını ve takımının yavaş yavaş tekrar form tutmaya başladığını anlattı. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı da kazanacaklarına inandığı belirten Aksoy, bu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve takımına güvencinin tam olduğunu sözlerine ekledi.  

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Sorgun’da Son Hazırlıklar
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