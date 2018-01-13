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SORGUN’DA SON HAZIRLIK

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Tokat Plevnespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını bu gün yapacağı antrenman ile tamamlayıp kampa girecek.

SORGUN’DA SON HAZIRLIK

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Tokat Plevnespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını bu gün yapacağı antrenman ile tamamlayıp kampa girecek.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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SORGUN’DA SON HAZIRLIK

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 14.00’da Tokat Plevnespor’u konuk edeceklerini ve bu müsabakaya tüm taraftarlarının davetli olduğunu söyledi. Tokat temsilcisinin ligde durumunun kendilerini ilgilendirmediğini, rakip kim olursa olsun bütün müsabakalara aynı ciddiyet ile hazırlandıklarını hatırlatan genç Antrenörü, ‘’Tokat Plevnespor müsabakasına da aynı ciddiyet ile hazırlandık. Bu gün son hazırlıklarımızı yaptıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacağız. Taraftarlımızın da desteği ile Tokat Plevnespor takımını Sorgun’dan eli boş göndermek istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalıştık ve galip geleceğimize de inanıyorum. Zirve yarışını sürdürmek hatta liderliğe yükselmek için bütün müsabakalarımızı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilinci ile de sahaya çıkıyoruz’’ dedi.

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