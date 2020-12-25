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Sorgun’da Solhan hazırlıkları

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 30 Aralık tarihinde Solhanspor ile oynayacağı erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı.

25 Aralık 2020 Cuma 00:54
Sorgun’da Solhan hazırlıkları

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışmalara başlayan sarı siyahlı ekip güçlü rakiplerini yenerek yen bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Halili Belediyespor ile deplasmanda oynadıkları müsabaka sonrasında oyuncularına izin verdiğini ve bugün itibariyle de Solhanspor ile oynayacakları erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi. Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Aksoy, ‘’Haliliye Belediyespor ile oynadığımız müsabakada oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Galip gelmemiz gereken bu müsabakada onlara olan güvencimi boşa çıkarmadılar ve istediğimiz sonucu alarak Sorgun’a döndük. Yoğun geçen lig maratonunda oyuncularıma izin vermemiştim, Haliliye Belediyespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında onların izin verdim ve bugün itibariyle de kendi tesislerimizde toplanarak 30 Aralık tarihinde Solhanspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakayı da kazanarak ligde yeni bir seri yakalamak istiyoruz. İleride düşme korkusu yaşamamak için bu müsabakalar bizim için çok önemli. O nedenle Solhanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.

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Sorgun’da Solhan Hazırlıkları
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