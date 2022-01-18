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Sorgun’da satranç turnuvası

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

18 Ocak 2022 Salı 00:03
Sorgun’da satranç turnuvası

Sorgun Bahçeşehir Kampüs Müdürü Asım Yılmaz, Sorgun genelinde düzenledikleri satranç turnuvasının ilk gününde 7-11 yaş kategorisinde 108 öğrenci, turnuvanın ikinci gününde ise ortaokullardan müracaat eden 90 öğrencinin katıldığını söyledi. Turnuvaya iştirak eden bütün öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yılmaz, ‘’Satranç Federasyonu İl Temsilciliği hakemleri Savaş Cansever ve Mustafa Kaya'ya teşekkür ediyorum. Böylesi turnuva ve etkinlikleri maddi ve manevi anlamda okul yönetimi olarak sürekli destekleyeceğimizi belirtmek isterim” dedi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ise turnuvada sıralamaya giren öğrencileri tebrik ederek, ‘’Başarılarının devamını diliyorum. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerime, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve turnuvada emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
Turnuvada 7-11 yaş arasında Agahefendi İlkokulundan Mehmet Salih Şener birinci, Yunus Emre İlkokulundan Nihat Eymen Keskin ikinci, Bahçeşehir Koleji’nden Bera Akyol üçüncü, Agahefendi İlkokulundan Cevdet Furkan Arslan ise dördüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Yunus Emre Ortaokulu’ndan Yavuz Arslan birinci, Milli Egemenlik Ortaokulu’ndan Yunus Emre Demir ikinci, Yunus Emre Ortaokulu’ndan Hüseyin Çiftçi üçüncü, Ertuğrul Gazi Ortaokulu’ndan Hayrunnisa Yiğid dördüncü oldu.
Ödül törenine Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katılırken dereceye giren öğrencilere 600, 400, 300 ve 200'er Lira ödül verildi. •Rabia Şahin•

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