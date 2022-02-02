Sorgun’da Osmancık hazırlıkları

Mehmet Demirbilek gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı siyahlı ekibin teknik patronu Demirbilek, Pazar günü ligin ikinci yarısının ilk haftasında Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin son haftalarda çıkış yapan ekibi olan Osmancık Belediyespor karşısında galip gelmek istediklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Ligin ilk yarısında karşılaştığımız rakibimizi Osmancık’ta oynadığımız müsabakayı 3-0 kazanmıştık, rövanşını da kazanmak istiyoruz. Uzun süredir yoğun bir şekilde devre arası kamp çalışmaları yaptık. Kadromuzu yeni oyuncular ile de güçlendirdik. Bu hafta da maç haftasına girdik ve Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Pazar gününe kadar bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndereceğiz’’ dedi.