Sorgun’da Ordu hazırlıkları

Sarı siyahlı ekibin başarılı Antrenörü Soner Arslan, Pazar günü Samsun temsilcisi Bafra Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.

Güçlü rakipleri karşısında iyi bir performans sergileyen oyuncularının müsabakayı 3-2 kazanmayı başardığını dile getiren Arslan,

‘’Çok zorlandığımız bir müsabakayı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bafra Belediyespor ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Bu günden itibaren Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız. Deplasmanda oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda Play-Off’lara kalmayı ligin bitimine bir hafta kala garantiliyoruz. Bu nedenle bu müsabaka bizim için çok önemli’’ dedi.