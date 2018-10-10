Sorgun’da Niksar mesaisi

Antrenör Ümit Terzi gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, bu sezon ilk defa taraftarlarının önünde oynayacakları müsabakayı kazanmak istiyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, bu sezon ilk defa mücadele ettikleri Erkekler Birinci Lig’ine iyi bir başlangıç yapamamalarına rağmen oynanan oyundan ve gösterilen performanstan memnun olduğunu söyledi. Artık ligin ilk haftasında oyanan Akkuş Belediyespor müsabakasının geride kaldığını vurgulayan Terzi, ‘’Biz şimdi bu hafta oynayacağımız Niksar Belediyespor müsabakasına yöneldi. Haftayı bizim gibi mağlubiyet ile kapatan rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndermek istiyoruz. Bunun için bu müsabakanın hazırlıklarına başladık. Cumartesi gününe kadar iyi bir hazırlık dönemi geçirip rakibimize tam manasıyla hazır olacağız’’ dedi.