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Sorgun’da Mersin hazırlığı sürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediye MESKİ takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’da Mersin hazırlığı sürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediye MESKİ takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:19
Sorgun’da Mersin hazırlığı sürüyor

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında çalışan sarı siyahlı ekip, ligin ilk yarısında mağlup ettikleri rakiplerine rövanşı vermek istemiyorlar. Antrenör Mustafa Arslan, devre arası hazırlı döneminin ardından Mersin Büyükşehir Belediye MESKİ takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını hafta başı itibariyle başladıklarını söyledi. Güçlü rakiplerini mağlup ederek ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Arslan, iyi bir ekip olduklarını ancak ligin ilk yarısında yaşadıkları şansız puan kayıplarını ligin ikinci yarısında en aza indireceklerini ifade etti. 

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Sorgun’da Mersin Hazırlığı Sürüyor
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